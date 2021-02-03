الرابطة 1 – الجولة 12 – النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:
في المنزه
الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (47)
النادي البنزرتي 0
في المنستير
الاتحاد المنستيري 1 المعتصم صبو (47)
نجم المتلوي 0
في باجة
الاولمبي الباجي 2 جاك بيسان (24) وعزيز الجبري (86)
النادي الافريقي 0
في باردو
الملعب التونسي 2 بلال ايت مالك (44) وفيكتور اباتا (90 ز2)
اتحاد تطاوين 3 اليا سيلا (3 و14) واحمد الهمامي (48)
في القيروان
شبيبة القيروان 0
النادي الصفاقسي 4 احمد عمار (13) وايمن الحرزي (61 ض ج) وكينغسلي ايدوو (63) ومحمد صولة (67)
في حمام سوسة
النجم الساحلي 2 ايوب عياد (2) وسليمان كوليبالي (71)
اتحاد بن قردان 1 باسم السياري (86)
في المهدية
مستقبل الرجيش 3 بوبكر ديارا (47) واحمد الحضري (84) ونسيم صيود (90 ز3)
مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (36)
الترتيب
الفرق ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 28 11 9 1 1 17 6
2- النجم الساحلي 23 11 7 2 2 17 9
3- النادي الصفاقسي 21 10 6 3 1 18 5
-مستقبل الرجيش 21 12 6 3 3 14 8
5- اتحاد بن قردان 20 12 5 5 2 10 4
6-مستقبل سليمان 18 12 5 3 4 17 18
الاتحاد المنستيري 17 11 5 2 4 15 10 7-
8- نجم المتلوي 14 12 4 2 6 6 11
9 – الملعب التونسي 13 11 3 4 4 13 12
– الاولمبي الباجي 13 11 3 4 4 11 13
11- اتحاد تطاوين 11 12 2 5 5 6 13
12 – النادي البنزرتي 10 12 2 4 6 8 13
13- النادي الافريقي 7 12 1 4 7 9 20
14- شبيبة القيروان 2 11 0 2 9 5 24