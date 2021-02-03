الرابطة 1 – الجولة 12 – النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الثانية عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:

في المنزه

الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (47)

النادي البنزرتي 0

في المنستير

الاتحاد المنستيري 1 المعتصم صبو (47)

نجم المتلوي 0

في باجة

الاولمبي الباجي 2 جاك بيسان (24) وعزيز الجبري (86)

النادي الافريقي 0

في باردو

الملعب التونسي 2 بلال ايت مالك (44) وفيكتور اباتا (90 ز2)

اتحاد تطاوين 3 اليا سيلا (3 و14) واحمد الهمامي (48)

في القيروان

شبيبة القيروان 0

النادي الصفاقسي 4 احمد عمار (13) وايمن الحرزي (61 ض ج) وكينغسلي ايدوو (63) ومحمد صولة (67)

في حمام سوسة

النجم الساحلي 2 ايوب عياد (2) وسليمان كوليبالي (71)

اتحاد بن قردان 1 باسم السياري (86)

في المهدية

مستقبل الرجيش 3 بوبكر ديارا (47) واحمد الحضري (84) ونسيم صيود (90 ز3)

مستقبل سليمان 1 محمد علي بن حمودة (36)

الترتيب

الفرق ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 28 11 9 1 1 17 6

2- النجم الساحلي 23 11 7 2 2 17 9

3- النادي الصفاقسي 21 10 6 3 1 18 5

-مستقبل الرجيش 21 12 6 3 3 14 8

5- اتحاد بن قردان 20 12 5 5 2 10 4

6-مستقبل سليمان 18 12 5 3 4 17 18

الاتحاد المنستيري 17 11 5 2 4 15 10 7-

8- نجم المتلوي 14 12 4 2 6 6 11

9 – الملعب التونسي 13 11 3 4 4 13 12

– الاولمبي الباجي 13 11 3 4 4 11 13

11- اتحاد تطاوين 11 12 2 5 5 6 13

12 – النادي البنزرتي 10 12 2 4 6 8 13

13- النادي الافريقي 7 12 1 4 7 9 20

14- شبيبة القيروان 2 11 0 2 9 5 24