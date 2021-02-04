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في مطار تونس قرطاج: الاطاحة بامرأة تهرب القنب الهندي في أمعائها..

2021/02/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

في إطار تعقبها للشبكات الدوليّة الناشطة في مجال تهريب وترويج المخدّرات وبناءً على معلومات مفادها تحوّل إمرأة (36 سنة، قاطنة بجهة المروج 01 من ولاية بنعروس) إلى بلد مغاربي لجلب كمية من مخدّر القنب الهندي، تمكّنت يوم 31 جانفي 2021 وحدات الإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة من ضبط المظنون فيها ببهو مطار تونس قرطاج.

بعرضها على التصوير الطبّي تبيّن وجود أجسام مشبوهة بأمعائها والتي بإخراجها طبيعيّا على مراحل تبيّن أنها 142 كبسولة “تمرة” من مخدّر القنب الهندي تزن حوالي 840 غراما قدّرت قيمتها الماليّة بحوالي 40 ألف دينار.

بمراجعة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بها ومواصلة الأبحاث.

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