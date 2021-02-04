توزر: حالة وفاة و12 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفع مجموع الوفيات جراء الإصابة بفيروس “كورونا” في ولاية توزر إلى 84 وفاة منذ بداية انتشار الجائحة، بعد تسجيل حالة وفاة جديدة، مساء أمس الاربعاء، لشخص مقيم في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بنفطة، وفق ما ذكره لـ(وات) اليوم الخميس، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.

وتلقت مصالح الإدارة الجهوية للصحة، أيضا، نتائج 31 تحليلا مخبريا، كشفت عن 12 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع مجموع الإصابات منذ بداية انتشار هذا الوباء، إلى 4616 إصابة، منها 387 حالة لا تزال حاملة للفيروس، في المقابل، ارتفع اجمالي المتعافين الى 4227 متعاف حتى الآن.

وشهد عدد حالات الإيواء بالمستشفيات انخفاضا إلى 12 حالة، موزعة الى حالتين في قسم الإنعاش الطبي، و4 حالات مقيمة في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بتوزر، و3 في ذات القسم بالمستشفى الجهوي بنفطة، و3 في المستشفى المحلي بدقاش.