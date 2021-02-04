توزر: المدارس الابتدائية في نفطة تنفذ وقفة احتجاجية بساعة للمطالبة بتعيين مفقد للغة العربية

نفذت جميع المدارس الابتدائية في معتمدية نفطة من ولاية توزر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية بساعة واحدة (من ال10 الى ال11 صباحا) على خلفية الشغور الحاصل في خطة متفقد للغة العربية بدائرة نفطة، وفق ما افاد به كاتب عام النقابة الأساسية للتعليم الأساسي بنفطة جمال الزاوي (وات).

وبين المصدر ذاته في تصريح ل(وات) أن هذا الشغور لا يخدم مطالب الإطار التربوي بتجويد العملية التربوية بتكوين المعلمين وتأطيرهم، موضحا أن النقابة كانت أصدرت منذ أشهر بيانا في الغرض، إلا أن السلط المعنية لم تعر هذا الموضوع أي اهتمام، حسب تعبيره.

وذكر في هذا السياق أن خطة المتفقد ضرورية للإطار التربوي لتحسين عددهم البيداغوجي أو الترسيم واسناد العدد المهني، ملاحظا أن عملية تعويض المتفقد الحالي الذي تحصل على رخصة مرضية طويلة الأمد لم تتم، في حين يتم دوريا تعويضه بواسطة متفقدي دائرة توزر تطوعا ودون أجر، منبها الى ضرورة الإسراع في تعيين متفقد بدائرة نفطة لإتمام بعض المسائل البيداغوجية والمهنية من بينها المرتبطة بحركة النقل.