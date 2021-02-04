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المنستير: 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس “كورونا “خلال اليومين الفارطين

2021/02/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير خلال اليومين الماضيين، 7 وفيات و189 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل 533 حالة تعافي، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 311 وفاة، والإصابات إلى 13 ألفا و291 إصابة، وحالات الشفاء إلى 10 آلاف و272 حالة، منذ بداية تفشي الوباء، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الخميس، المدير الجهوي للصحة، حمودة الببة.

وتعدّ الجهة، حاليا، 2708 حالات نشيطة حاملة للفيروس، من بينها 73 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة، فيما يواصل 8124 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو تحت المتابعة الصحية، و27 شخصا فترة الحجر الصحي الاجباري، في حين استكمل مجموع 60 ألفا و764 شخصا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية.

وبلغ مجموع الاختبارات المسجلة بولاية المنستير 50 ألفا و600 اختبارا، منها 679 اختبارا جديدا خلال الفترة مارس 2020-3 فيفري 2021 ، حسب ذات المصدر.

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