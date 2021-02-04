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هذه حقيقة تسمية شارع بالمدينة المنوّرة باسم “زين العابدين بن علي”

2021/02/04 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أنه بأوامر ملكية تمّ إطلاق إسم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي على شارع بالمدينة المنورة بالسعودية.

وفي هذا الخصوص، تبيّن أنّ الخبر مجرد إشاعة وأنّ الصورة التي تحمل اسم الرئيس الراحل كانت مفبركة بالفوتوشوب، كما لم تطرق وسائل الإعلام السعودية حول هذا الخبر.

وجدير بالذكر أنّ تسمية الشوارع في السعودية يخضع إلى لجان تسمية وترقيم تتبع الأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ويعتمد تغيير أسماء شوارع المدينة المنورة خاصة على أسماء أمرائها ووكلائها السابقين ممن خدموا المدينة عبر حقبة من الزمن.

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