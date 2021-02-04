الكاف: حالة وفاة جديدة و17 إصابة إضافية بفيروس “كورونا” المستجد

ارتفعت، اليوم الخميس، في ولاية الكاف حصيلة الوفيات بفيروس “كورونا”، إلى 155 حالة، وعدد الاصابات المؤكدة إلى 1780 إصابة، بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية المجراة على 66 عينة بتاريخ 2 فيفري الجاري، والتي أثبتت حالة وفاة جديدة و17 إصابة بالعدوى، وفق ما أوردته اليوم الادارة الجهوية للصحة في تحيينها للوضع الوبائي بالجهة.

وذكر رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بذات الادارة، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أن عدد حالات التعافي من الفيروس قد ارتفعت بدورها إلى غاية اليوم إلى 4662 حالة، اي بنسبة تعافي تقدر بأكثر من 97 فاصل 5 بالمائة.

وأشار الجمني، من جانب آخر، الى شبه استقرار في عدد الإقامات بالمستشفيات وذلك في حدود 22 حالة، منها 9 حالات في أقسام الانعاش، الى جانب انخفاض ملحوظ في عدد الأشخاص المقيمين في الحجر الصحي، والبالغ عددهم حاليا 118 شخصا، وهو ما يمثل، وفق تقديره، مؤشرا لبداية تراجع عدد الاصابات بالعدوى بالفيروس في الجهة.