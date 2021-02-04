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فظيع: منحرفون يحوّلون وجهة طفل لمفاحشته..وهذه التفاصيل..

2021/02/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي أمس الاربعاء 3 فيفري 2021 من إنقاذ طفل من محاولة الاعتداء عليه بالفاحشة من طرف ثلاثة منحرفين.

وحسب ما نقلته موزاييك اظهرت الأبحاث المجراة ان المظنون فيهم حولوا وجهة الطفل إلى داخل بناية مهجورة باستعمال أسلحة بيضاء، وبعد افتكاك هاتفه حاولوا الاعتداء عليه بالفاحشة، لكن صياحه لفت انتباه اعوان دورية كانت مارة قرب المكان.

وتدخّل الأمنيون ولاحقوا المظنون فيهم ونجحوا في القاء القبض عليهم وحجز الهاتف المسروق بالاضافة إلى سكين وساطور كانا بحوزتهم.

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتداىية تونس 2 أذنت بالاحتفاظ بالموقوفين الثلاثة إلى حين إحالتهم على أنظار القضاء .

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