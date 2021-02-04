عاجل: تسميات جديدة بوزارة الداخليّة

تفاصيل بيع آلات قيس السكري بمستشفى

أخصائي يكشف حقيقة انخفاض مناعة الجسم بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا..

نقابة القضاة ترفض “ممارسات التشهير والضغط ” ضد القضاة

منوبة: تسجيل 3 حالات وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

2021/02/04 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية منوبة، أمس الأربعاء، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية دوار هيشر، إلى جانب رصد 40 إصابة جديدة، اليوم الخميس، وفق ما ذكرته لـ(وات)، المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وقد بلغ العدد الجملي للحالات النشيطة بالجهة حاليا، 802 حالات، منها 793 حالة خاضعة لإجراء العزل الصحي الذاتي، و9 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (342 حالة)، و طبربة (131حالة)، والمرناقية (105 حالة)، ووادي الليل (76 حالة)، ودوار هيشر (58 حالة)، والجديدة (42 حالة)، وبرج العامري (33 حالة)، والبطان (15 حالة).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، مجموع 6336 إصابة بفيروس “كورونا”، فيما منها 266 حالة وفاة، و5268 حالة شفاء.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn