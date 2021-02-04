منوبة: تسجيل 3 حالات وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت ولاية منوبة، أمس الأربعاء، 3 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد بمعتمدية دوار هيشر، إلى جانب رصد 40 إصابة جديدة، اليوم الخميس، وفق ما ذكرته لـ(وات)، المديرة الجهوية للصحة، نبيلة قدور.

وقد بلغ العدد الجملي للحالات النشيطة بالجهة حاليا، 802 حالات، منها 793 حالة خاضعة لإجراء العزل الصحي الذاتي، و9 حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (342 حالة)، و طبربة (131حالة)، والمرناقية (105 حالة)، ووادي الليل (76 حالة)، ودوار هيشر (58 حالة)، والجديدة (42 حالة)، وبرج العامري (33 حالة)، والبطان (15 حالة).

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، مجموع 6336 إصابة بفيروس “كورونا”، فيما منها 266 حالة وفاة، و5268 حالة شفاء.