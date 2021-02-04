الحرس الديواني يحجز كميات من الذهب والفضة والهواتف الذكية المهربة بقيمة 763 ألف دينار

تمكنت فرق الحرس الديواني في إطار مكافحة التهريب بكامل التراب الوطني، من حجز كميات من الذهب والفضة والهواتف الذكية المهربة بقيمة 763 ألف دينار، وفق ما اوضحته الديوانة التونسية في بلاغ لها الخميس.

وافادت الديوانة التونسية ان دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بقابس ضبطت على مستوى مفترق ليماوة سيارة قادمة من جهة مدنين باتجاه قابس وبتفتيشها تم العثور على 116 كلغ من مادة الفضة و291 هاتف ذكي مهربة وأجنبية المصدر ولا يملك السائق في شأنها أية وثيقة تثبت شرعية مسكها.

وتم تحرير محضر في الغرض وبلغت القيمة الجملية للمحجوز 542 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

وتمكنت فرقة الحرس الديواني بالصخيرة في السياق ذاته، وعلى إثر القيام بدورية مراقبة وجولان بالطريق السيارة من حجز كمية من الذهب قدرت ب1374 غراما تحمل طابعا مدلسا مخفية على متن سيارة خفيفة يقودها سائق تونسي الجنسية.

وقد تم تحرير محضر في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للمحجوز 221 ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.