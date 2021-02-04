نابل : تسجيل 3 وفيات و50 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية نابل خلال الساعات الأربع وعشرين الاخيرة وفاة 3 مسنين تراوحت اعمارهم بين 66 و 79 سنة اصيلي قربة والحمامات بالاضافة الى مسن اجنبي مقيم بنابل وفق ما كشفت عنه تقارير المتابعة اليومية للادارة الجهوية للصحة للوضع الوبائي بولاية نابل والتي اصدرتها على موقعها الرسمي على الانترنات.

وارتفع بذلك عدد الوفيات المبلغ عنها منذ بداية الجائحة بولاية نابل الى 426 وفاة.

وأشارت ذات التقارير الى ان نتائج التحاليل المنجزة يوم امس 3 فيفري والمقدرة ب247 تحليلا قد افرزت وجود 50 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات النشطة منذ بداية الجائحة الى 1771 حالة.

ولا تزال معتمدية نابل تحتل المرتبة الاولى في عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بتسجيلها ل16 اصابة جديدة في حين لم تسجل معتمديات بني خلاد وبوعرقوب والميدة وقرمبالية اي اصابة جديدة وتراوح عدد الاصابات ببقية المعتمديات بين الاصابة الواحدة وال7 اصابات بمعتمدية منزل تميم.

وبلغ من جهة اخرى عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة وفق ذات البيانات 92 شخصا في حين بلغ عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتكول الصحي 12615 شخصا.