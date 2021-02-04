الشروع في مناقشة فصول مجلة المياه سيتم اواخر شهر فيفري 2021

أعلن رئيس لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة معز بالحاج رحومة، الخميس، انه سيتم الشروع في مناقشة فصول مشروع مجلة المياه أواخر شهر فيفري 2021.

وأضاف بن رحومة ، في اطار اشغال الندوة الاقليمية الثانية حول مشروع مجلة المياه التي تنظمها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة أنه سيتم الاعتماد على المقترحات المقدّمة من طرف الوزارة والهياكل المعنية وممثلي المجتمع المدني لتطوير المجلة.

ويشارك في هذه الندوة الاقليمية التي تحتضنها مدينة القيروان برلمانيون ومسؤولون جهويون وخبراء وتنعقد بالتزامن مع ندوات بمقر ات ولايات كل من القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة وفق بلاغ نشره مجلس نواب الشعب على صفحته الرسمية على موقع “فايس بوك”.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب طارق الفتيتي على أهمية الثروة المائية وارتباطها الوثيق بالأمن القومي حيث أثبتت الدراسات أن النزاعات القادمة ستكون حول حيازة المياه خصوصا مع حدة التغيرات المناخية.

يشار ان الندوة الإقليمية الأولى التي تضم ولايات إقليم الشمال الغربي التي تضم جندوبة وباجة والكاف وسليانة قد عقدت يوم السبت 30 جانفي 2021، فيما ستقام الندوة إقليمية الثالثة الخاصة بإقليم الوسط الشرقي الذي يضم ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس غدا 5 فيفري 2021 بولاية صفاقس.

وستنعقد الندوة الخاصة بإقليم الجنوب الذي يضم ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقفصة وتوز وقبلي بولاية قبلي يوم 12 فيفري 2021، لتختتم الندوة بندوة خامسة خاصة بإقليم الشمال الشرقي الذي يضم ولايات بنزرت وتونس وأريانة ومنوبة وبن عروس، وزغوان ونابل يوم 19 فيفري2021 بولاية نابل.