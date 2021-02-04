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زغوان- كوفيد19: تسجيل 42 إصابة جديدة

2021/02/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية زغوان، اليوم الخميس، 42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من جملة 66 عملية تقص سريع و47 تحليل مخبري، ارتفع على إثرها إجمالي الإصابات في الجهة إلى 2856 حالة منذ 27 جوان 2020 تاريخ فتح الحدود، وفق المدير الجهوي للصحة سهيل بالي.
وأضاف بالي، في تصريح لـ “وات”، أن عدد الأشخاص الحاملين للفيروس يبلغ حاليا 364 حالة منهم 34 مصابا يخضعون للعلاج بمختلف وحدات الكوفيد، مضيفا أن عدد الوفيات استقر عند 111 حالة.
واعتبر بالي أن الوضع الوبائي بالجهة لازال يشكل خطرا على حياة الأفراد نظرا لتواصل ارتفاع عدد الإصابات والوفيات في ظل تواصل عدم التزام المواطن بإجراءات البروتوكول الصحي العام.

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