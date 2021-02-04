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القبض على عنصر تكفيري ينتمي لتنظيم ارهابي وحجز مسدس وكمية من الذخيرة

2021/02/04 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تمكن فريق مشترك من الإدارة العامّة للأمن العمومي والإدارة العامّة للوحدات التّدخّل، من القبض على عنصر تكفيري بولاية بنزرت كان حالة فرار منذ سنة 2014، إثر توفّر معلومات للإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني
وتمكنت الوحدات الأمنية، وفق بلاغ صادر الخميس عن وزارة الداخلية، من حجز مسدّس ناري وكميّة من الذّخيرة، لدى مداهمة محلّ سكنى هذا العنصر التكفيري.
وأوضح ذات البلاغ ، أن المعني متورّط في قضايا تتعلّق بالانضمام الي تنظيم إرهابي والتّخطيط لعمليّات احتطاب وهو محلّ حكمين قضائيّين بـ 36 سنة لكلّ قضيّة. .

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