تتويج فرع فيليب موريس في تونس »كأفضل مشغل« للسنة الثالثة على التوالي من »Institute Employer Top»

للسنة الثالثة على التوالي، تم اختيار فرع شركة فيليب موريس«كأفضل مشغل« في تونس، تقديرا لسياساتها اإلدارية المتميزة في التصرف في الموارد البشرية. هذه الشهادة هي نتيجة تقييم مستقل أجراه معهد Institute Employer Top ،والذي يتوج أيضا شركة فيليب موريس العالمية كواحدة من أفضل المشغلين في العالم للعام الخامس على التوالي.

قال جان لوكا تيطاريلي مدير الموارد البشرية المغرب العربي : »إن تتويج فرع شركة فيليب موريس في تونس كأفضل مشغل للسنة الثالثة على التوالي هو مؤشر قوي على مدى جودة العمل«. »سنواصل السعي لتحقيق التميز من خالل العمل على تحسين مهاراتنا ومكتسباتنا باستمرار من أجل توفير تجربة فريدة لموظفينا.«

وأضاف مارك ربيز المدير العام لفرع فليب موريس تونس أن » تتلخص رؤية شركة فيليب موريس العالمية في خلق مستقبل خال من الدخان ، عن طريق العمل المتواصل والدؤوب مع شركائنا، إلحداث تغيير إيجابي في سلوك المدخنين الذين اليريدون االقالع عن التدخين«

تعتبر فيليب موريس إنترناشونال ، واحدة من 16 منظمة دولية حصلت على شهادة Employer Top Global هذا العام. توظف شركة فيليب موريس العالمية أكثر من 73500 مستخدم حول العالم. و تلتزم الشركة بالسير نحو مستقبل خال من الدخان من خالل تركيز مواردها على التطوير والبحث العلمي والتسويق المسؤول لمنتجات بدون إحتراق ومعدلة المخاطر. وقد أحرزت فيليب موريس تقدما كبيرا في تحقيق هذا الهدف. إلى غاية 30 سبتمبر 2020 ،أصبحت منتجاتنا بدون إحتراق متوفرة في 61 سوقا بما في ذلك الواليات المتحدة، إنجلترا، ألمانيا واليابان.

فيليب موريس العالمية: من أجل مستقبل خال من الدخان تقود شركة فيليب موريس العالمية تحوال جذريا في صناعة التبغ بهدف خلق مستقبل خال من الدخان واستبدال السجائر بمنتجات بدون إحتراق لفائدة المدخنين الذين ال يريدون االقالع عن التدخين.

فيليب موريس العالمية هي شركة تبغ دولية رائدة تعمل في تصنيع وبيع السجائر، باإلضافة إلى المنتجات بدون إحتراق واألجهزة اإللكترونية والملحقات ذات الصلة والمنتجات األخرى المحتوية على النيكوتين في األسواق خارج الواليات المتحدة.

باإلضافة إلى ذلك، تقوم شركة فيليب موريس العالمية بتصنيع نسخة من جهاز Platform1 IQOS والمواد االستهالكية لفائدة Inc Group Altria لبيعها بموجب ترخيص في الواليات المتحدة، حيث قامت إدارة الغذاء والدواء األمريكية )FDA ) بتسويقه على أنه منتج تبغ معدل المخاطر )MRTP ، )مع االقرار بأن هذه المنتجات قد تساهم في تعزيز الحفاظ على الصحة العامة.

تقوم شركة فيليب موريس العالمية ببناء مستقبل دون دخان من خالل تسويق فئة جديدة من المنتجات بدون إحتراق وبالرغم من أنها ال تخلو من المخاطر اال آنها تعد خيارا أفضل بكثير من االستمرار في التدخين. من خالل تقنيات تطوير منتجات متعددة االختصاصات، ومراكز البحث العلمي، تهدف فيليب موريس العالمية إلى تلبية احتياجات المستهلكين من خالل تسويق منتجات بدون إحتراق ضمن المتطلبات التنظيمية الصارمة.

تتضمن مجموعة منتجات PMI الخالية من الدخان منتجات بدون إحتراق تحتوي على النيكوتين. الى غاية 30 سبتمبر 2020 ،اعلنت شركة فيليب موريس العالمية أن ما يقرب من 7.11 مليون مدخن بالغ في جميع أنحاء العالم قد أقلعوا عن التدخين بالفعل وتحولوا إلى منتجات التبغ المسخن بدون إحتراق، والمتوفرة للبيع في 61 سوق حول العالم تحت العالمة التجارية IQOS .

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة com.pmi.www و com.pmiscience.www.

تتويج فرع فيليب موريس في تونس »كأفضل مشغل«

للسنة الثالثة على التوالي من »Institute Employer Top»

بالغ صحفي