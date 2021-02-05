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صفاقس: تسجيل 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بوباء “كورونا” و146 إصابة و138 حالة شفاء

2021/02/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت ولاية صفاقس خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 وفيات جديدة ناجمة عن الإصابة بوباء “كورونا”، و146 إصابة من مجموع 586 تحليلا، و138 حالة شفاء، وفق ما أكدته الإدارة الجهوية للصحة في بلاغها الدوري بتاريخ اليوم الجمعة.

وبناء على المعطيات الجديدة، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء في الجهة إلى 539 حالة، ومجموع الإصابات المسجلة منذ ظهور الوباء في مارس 2020 إلى الآن إلى عشرين ألف و398 حالة، علما وان إجمالي التحاليل المنجزة فاق 74 ألف تحليل.

كما ارتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 18 ألف و158 شخصا، بعد تسجيل 138 حالة شفاء جديدة في التحيين الأخير للحالة الوبائية.

ويقيم حاليا، 24 مصابا بالوباء في قسمي العناية المركزة لكل من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والمستشفى العسكري الميداني بطينة، و109 مصابين بقسم “كوفيد أكسيجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر ومستشفى جبنيانة، و62 مصابا بالمصحات الخاصة.

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