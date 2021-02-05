أريانة: القبض على شخصين بالتضامن للاشتباه في انتمائهما إلى تنظيم إرهابي

تمكّنت الوحدات الامنية التابعة لاقليم الحرس الوطني بأريانة، في الفترة المتراوحة بين 28 جانفي الفارط إلى 03 فيفري الجاري، من إلقاء القبض على شخصين بمنطقة التضامن من ولاية أريانة، للاشتباه في انتمائهما الى تنظيم ارهابي، من بينهما مفتش عنه لدى الوحدات الامنية بولاية جندوبة، وفق ما أفادت به (وات)، اليوم الجمعة، مصادر أمنية بالجهة.

وأكدت ذات المصادر، إيقاف اكثر من 30 شخصا مفتشا عنهم لدى الوحدات الامنية بالتضامن والمنيهلة خلال نفس الفترة، بتهم السرقة والعنف وترويج واستهلاك المخدرات، من بينهم عنصرا مصنفا بـ”الخطير”، في رصيده اكثر من 7 مناشير تفتيش بتهمة ترويج المخدرات، مع حجز آلة لوزن مخدر “الكوكايين” وعددا هاما من الاقراص المخدرة.

وتواصل الوحدات الامنية التابعة لاقليم الحرس الوطني حملاتها الرقابية بمناطق التضامن والمنيهلة وحدائق المنزه 1و2 وأيضا سيدي ثابت وقلعة الاندلس وقنطرة بنزرت وبرج الطويل والبكري، للتصدي للمخالفين والمارقين عن القانون، فضلا عن مراقبة مدى احترام اجراءات الحجر الصحي الموجه، لاسيما تلك المتعلقة بتوقيت رفع الكراسي بالمقاهي والمطاعم او بخرق حظر الجولان.