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التيار الشعبي يطالب مجلس الأمن القومي “بطرح الاصلاحات لحماية ملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي”

2021/02/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

طالب التيار الشعبي اليوم الجمعة، مجلس الأمن القومي وعلى رأسه رئيس الجمهورية بطرح جملة الإصلاحات الضرورية “لحماية ملفي إغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد قضائيا ولكشف علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بالملفين إلى جانب ملف التسفير إلى بؤر الإرهاب ومعسكرات العدوان”.

وأكبر الحزب، في بيان أصدره اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الثامنة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد، “الجهود الجبارة التي تبذلها هيئة الدفاع في ملف الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد من أجل كشف الحقيقة كاملة”.

واعتبر الحزب أن كشف الحقيقة من أوكد أولويات الحزب “رغم كل محاولات طمس الحقيقة نتيجة تواطؤ الكثيرين في الجهاز القضائي والأمني مع الجهات السياسية وعلى رأسها حركة النهضة الاخوانية” متهما إياها بالضلوع في التمكين للإرهاب وشبكات التسفير في مرحلة سوداء من تاريخ تونس وفق نص البيان.

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