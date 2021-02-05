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المنستير: 5 وفيات و63 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/02/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قال المدير الجهوي للصحة بالمنستير، حمودة الببة، اليوم الجمعة، بتسجيل 316 حالة وفاة منذ جوان الفارط، منها 5 وفيات جديدة، ومجموع و13 ألفا و354 إصابة، منها 63 إصابة جديدة، و10 آلاف و658 حالة تعافي، منها 386 حالة شفاء جديدة، خلال الفترة الممتدة من مارس 2020 الى 4 فيفري الجاري.

وبلغ مجموع الأشخاص الذين أنهوا فترة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية، 61 ألفا و328 شخصا، في الوقت الذي يواصل فيه 7194 شخصا قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي أو الحجر الصحي الاجباري أو تحت المتابعة الصحية.

وتعد الجهة حاليا، 2380 حالة نشيطة (حاملة للفيروس)، من بينها 67 حالة مقيمة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، الذي تبلغ نسبة إشغال أسرة الكوفيد به إلى غاية 4 فيفري الجاري، 72 فاصل 8 في المائة.

وتطوّر العدد الجملي لاختبارات “الكوفيد19” المسجلة منذ مارس إلى غاية 4 فيفري الجاري، إلى 50 ألفا و797 اختبارا.

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