سوسة : تسجيل حالتي وفاة و93 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

كشفت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة في اخر نشرية محينة لها حول تطور الوضع الوبائي بالجهة عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين امس الخميس ليرتفع إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء الى 493 حالة وفاة منها 485 حالة تم تسجيلها بعد اعادة فتح الحدود في جوان الماضي.

كما سجلت ولاية سوسة امس الخميس 93 إصابة محلية جديدة بالفيروس، منها 3 إصابات في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية ليرتفع اجمالي الإصابات بالجهة الى 14678 إصابة مؤكدة تم احصاؤها منذ بداية انتشار الجائحة.

وبلغ عدد المصابين الذين تم ايواؤهم بالمؤسسات الاستشفائية بسوسة 163 مصابا ب”كوفيد 19″ يخضعون للعلاج داخل هذه المؤسسات، منهم 46 مريضا باقسام العناية المركزة