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باب بحر: القبض على شخصين أحدهما محل حكم بالسجن وحجز سيارة محل سرقة

2021/02/05 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أمكن خلال الليلة الفاصلة بين يومي 03 و04 فيفري 2021 لفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بباب البحر من ضبط شخصين (30 و47 سنة) متن سيارة بحوزتهما مادة مخدرة، أحدهما محل 13 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا “السرقة” و”السلب” و”إحداث الهرج والإعتداء على الأملاك العامة” وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة 06 سنوات و06 أشهر.

كما تبين بتعميق التحريات، أن السيارة محل تفتيش لفائدة منطقة الأمن الوطني بالكاف من أجل “السرقة”.

بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل “إيقاف مفتش عنه” و”مسك واستهلاك مادة مخدرة” و”مخالفة قانون الطوارئ والسياقة تحت تأثير الحالة الكحولية” و”السرقة المجردة”.

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