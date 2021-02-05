الخطوط التونسيّة تفرض اجراءات جديدة للسفر الى ايطاليا

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، في بلاغ لها اليوم 5 فيفري 2021، أنّه تبعا لقرارات الحكومة الإيطالية المتعلقة بالقيود الجديدة المتعلقة بالوضع الوبائي، فإنّ المسافرين المتجهين إلى إيطاليا مطالبون باتباع الشروط التالية:

– على جميع المسافرين تعمير نسختين من نموذج التصريح على الشرف، تعطى النسخة الأولى لشرطة الحدود (PFA)، والثانية لطاقم العمل وتسلّم إلى نقطة الوصول، إضافة تعمير نموذج البيان الصحي.

ويمكن تنزيل النماذج عبر هذا الرابط www.cutt.ly/fkl8xGE

ولمزيد من التفاصيل، يمكن لكافة المسافرين زيارة الرابط التالي www.infocovid.viaggiaresicuri.it.