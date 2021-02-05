عاجل: الترفيع في أسعار المحروقات..وهذه التفاصيل..

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2021/02/05 الأولى, المصدر, مجتمع

قرّرت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم الزيادة في اسعار البيع للعموم للبنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت ، بداية من منتصف هذه الليلة على الساعة صفر.

واصبحت الاسعار، وفق بلاغ للوزارة، الجمعة، كما يلي

البنزين الخالي من الرصاص: الترفيع في سعر البيع للعموم بـ40 مليما للتر ليصبح 1955 مليما /لتر عوضا عن1915 مليما /لتر

الغازوال بدون كبريت: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 35 مليما للتر ليصبح 1685 مليما/لتر عوضا عن 1650 مليما/لتر

الغازوال العادي: الترفيع في سعر البيع للعموم ب 30 مليما للتر ليصبح 1500 مليما/لتر عوضا عن 1470 مليما/لتر

وافادت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، ان اسعار بقية المواد البترولية لم يطرا عليها اي تغيير
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وتاتي هذه الزيادة، وفق وزارة الصناعة، تطبيقا لالية التعديل الاوتوماتيكي لاسعار بعض المواد البترولية، وعلى اثر الاجتماع الشهري للجنة الفنية المكلفة بضبط الاسعار المنعقد بتاريخ 04 فيفري 2021

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