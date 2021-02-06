تسجيل حالتي وفاة وزيادة بـ 192 إصابة بفيروس كورونا في الوسط المدرسي خلال الفترة بين 2 و 4 فيفري الجاري

تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بكوفيد -19 و زيادة بـ 192 إصابة بالفيروس في الوسط المدرسي خلال الفترة بين 2 و4 فيفري الجاري، حسب بيانات الوضع الصحي بالوسط المدرسي التي نشرتها مساء الجمعة وزارة التربية.

و ارتفع بذلك العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بالوسط المدرسي منذ 15 سبتمبر 2020 إلى 4 فيفري الجاري على التوالي إلى 38 حالة وفاة و7287 إصابة، مقابل تعافي 6111 حالة.

وسجلت في صفوف التلاميذ خلال ذات الفترة 3027 إصابة بالكوفيد مقابل 2488 حالة شفاء، فيما بلغ عدد الحالات المكتشفة بين المدرسين 3399 إصابة مقابل تعافي 2835 حالة.

كما ارتفع العدد الجملي للإصابات في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والقيمين والمرشدين التطبيقيين إلى 640 إصابة مقابل 582 حالة شفاء، خلال الفترة المذكورة.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس في صفوف العملة 221 إصابة مقابل 206 حالة شفاء.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت، في بلاغ لها مساء أمس الجمعة، عن تسجيل 51 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي وإلى حدود مساء امس الخميس، إلى 7099 وفاة، و1163 إصابة جديدة بالفيروس بلغ على إثرها العدد الجملي للإصابات 112 215 إصابة منذ ظهور الفيروس في تونس بداية شهر مارس 2020