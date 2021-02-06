الصحة العالمية: لقاحان صينيان في مرحلة متقدمة من التقييم

قالت مسؤولة من منظمة الصحة العالمية امس الجمعة إن لقاحين صينيين “في مرحلة متقدمة للغاية” ضمن تقييم الإجراء الخاص بالإدراج في قائمات الاستخدام في حالات الطوارئ للمنظمة.

وأفادت ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون الحصول على الأدوية واللقاحات والمستحضرات الصيدلانية، في مؤتمر صحفي أن اللقاحين، المنتجين من جانب شركتي “سينوفاك” و”سينوفارم”، هما من بين أربعة لقاحات في مرحلة متقدمة للغاية من الحصول على الموافقة.

وأشارت إلى أن فريقا من خبراء منظمة الصحة العالمية موجود الآن بالفعل في الصين، و”ستبدأ عمليات الفحص الأسبوع المقبل” لخضوع أعضائه حاليا للحجر الصحي.

وقد يؤدي ذلك إلى الموافقة على اللقاح في إطار زمني قصير نسبيا حيث أكملت شركتا “سينوفاك” و”سينوفارم” العديد من تجارب المرحلة الثالثة، كما هو موضح في وثيقة عامة يتم تحديثها أسبوعيا على موقع منظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت.

ويعتبر إجراء الإدراج في قوائم الاستخدام في حالات الطوارئ، وهي عملية لترخيص لقاحات جديدة من قبل منظمة الصحة العالمية، مهمة للعديد من التطبيقات، ليس أقلها أن تتم الموافقة عليها كجزء من آلية “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية من أجل وصول عالمي فعال وعادل إلى لقاحات كوفيد-19.

وبينت سيماو أنه حتى الآن، لم يحصل إلا لقاح فايزر-بيونتيك فقط على موافقة الإدراج في قوائم الاستخدام في حالات الطوارئ، مضيفة أنه يجري تقييم لقاحين آخرين : “أسترازينيكا” البريطاني و”إس كيه بيوساينس” الكوري الجنوبي.

وفي وقت يكافح فيه العالم لاحتواء الوباء، تجري حملات التطعيم في بعض البلدان باستخدام لقاحات مضادة لكوفيد-19 فيروس كورونا تم الترخيص لها بالفعل.

وكالات