سوسة: 5 حالات وفاة و128 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” أمس الجمعة

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، عن تسجيل 5 حالات وفاة لمصابين بفيروس “كورونا”، أمس الجمعة، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس منذ بداية ظهور الوباء إلى 499 حالة، منها 491 حالة منذ إعادة فتح الحدود في 27 جوان الفارط.

وأعلنت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة كذلك، عن تسجيل 128 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” امس الجمعة، تم احصاؤها بعد القيام بـ405 تحاليل مخبرية، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة منذ بداية الجائحة الى 14806 إصابة ، منها 14717 إصابة منذ اعادة فتح الحدود.

واستقرت حالات الخروج من الحجر الصحي، وفق اخر تحيين، عند 11445 حالة، بينما لا يزال 2781 شخصا يحملون الفيروس ويخضعون للمتابعة الطبية، منهم 3 بمركز الحجر الصحي بالمنستير.

ويقيم حاليا، 161 مصابا من ولاية سوسة بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، من بينهم 46 باقسام الإنعاش، بالاضافة الى 20 مريضا من ولايات أخرى.