تسجيل 63 وفاة و1064 اصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، عن تسجيل 63 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى حدود مساء امس الجمعة الى 7162 وفاة.

وجاء في البلاغ أنه تم أيضا تسجيل 1064 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 5232 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 172 ألفا و 885 شخصا، بعد تعافي 1742 مصابا، وذلك من بين 216 ألفا و 176 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1869 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 411 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 150 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.