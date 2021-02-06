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نابل: تسجيل 4 وفيات و 94 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/06 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية نابل اليوم 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا، من بينها حالة بتاريخ اليوم السبت لمسن عمره 70 سنة من معتمدية قربة و3 وفيات بتاريخ 4 و 5 فيفري أبلغ عنها اليوم لاشخاص من معتمديات قربة وبني خلاد ومنزل بوزلفة، وفق ما أعلنته الادارة الجهوية للصحة بنابل على موقعها الرسمي على الانترنات.
وأشارت الادارة الجهوية للصحة في بلاغها اليومي إلى أن عدد الوفيات بولاية نابل ارتفع إلى 438 وفاة منذ بداية الجائحة.
وسجلت ولاية نابل من جهة أخرى خلال الـ24 ساعة الاخيرة 94 اصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 316 تحليلا.
وما تزال معتمدية نابل تحتل المرتبة الاولى لليوم الرابع على التوالي في عدد الاصابات الجديدة بتسجيلها لـ17 اصابة في حين لم تسجل معتمديات تاكلسة ومنزل تميم والميدة اي اصابة جديدة وتراوح العدد بين اصابة واحدة ببوعرقوب وبقرنبالية و 15 اصابة بمعتمدية قربة.
وتراجع عدد الحالات النشيطة الى 1555 حالة وارتفع عدد الحالات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتكول الصحي 12977 حالة من مجموع 14970 اصابة مكتشفة منذ بداية الجائحة.
وارتفع من جهة اخرى عدد المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة الى 97 اي بزيادة بثلاثة اشخاص مقارنة بيوم امس الجمعة.

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