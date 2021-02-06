بطولةالقسم الوطني “أ” للكرة الطائرة – النتائج

في ما يلي نتائج المقابلات التي جرت اليوم في اطار بطولة القسم الوطني للكرة الطائرة.

– المجموعة الاولى : الجولة الرابعة ايابا من المرحلة الاولى:

– نادي تونس الجوية تنهزم امام النجم الساحلي 3/1

-الترجي الرياضي يفوز على اتحاد قرطاج 0/3

مباراة سعيدية سيدي بوسعيد / مولدية بوسالم تاجلت الى يوم 10 فيفري الجاري

الترتيب

الترجي التونسي 27 9

النجم الساحلي 20 9

سعيدية سيدي بوسعيد 15 9

مولودية بوسالم 8 9

نادي تونس الجوية 5 9

اتحاد قرطاج 3 9

– المجموعة الثانية : الجولة الثانية ايابا من المرحلة الاولى:

– اتحاد النقل الصفاقسي يفوز على فتح حمام الاغزاز 0/3

– جمعية اتصالات صفاقس تنهزم امام النادي الاولمبي القليبي 3/1

– النادي الصفاقسي يفوز على مستقبل المرسى 0/3

الترتيب

النادي الصفاقسي 18 7

مستقبل المرسى 16 7

الاولمبي القليبي 13 7

اتحاد النقل بصفاقس 11 7

جمعية بريد صفاقس 5 7

فتح حمام الاغزاز 0 7