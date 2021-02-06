بطولةالقسم الوطني “أ” للكرة الطائرة – النتائج

في ما يلي نتائج المقابلات التي جرت اليوم في اطار بطولة القسم الوطني للكرة الطائرة.
– المجموعة الاولى : الجولة الرابعة ايابا من المرحلة الاولى:
– نادي تونس الجوية تنهزم امام النجم الساحلي 3/1
-الترجي الرياضي يفوز على اتحاد قرطاج 0/3
مباراة سعيدية سيدي بوسعيد / مولدية بوسالم تاجلت الى يوم 10 فيفري الجاري
الترتيب
الترجي التونسي 27 9
النجم الساحلي 20 9
سعيدية سيدي بوسعيد 15 9
مولودية بوسالم 8 9
نادي تونس الجوية 5 9
اتحاد قرطاج 3 9
– المجموعة الثانية : الجولة الثانية ايابا من المرحلة الاولى:
– اتحاد النقل الصفاقسي يفوز على فتح حمام الاغزاز 0/3
– جمعية اتصالات صفاقس تنهزم امام النادي الاولمبي القليبي 3/1
– النادي الصفاقسي يفوز على مستقبل المرسى 0/3
الترتيب
النادي الصفاقسي 18 7
مستقبل المرسى 16 7
الاولمبي القليبي 13 7
اتحاد النقل بصفاقس 11 7
جمعية بريد صفاقس 5 7
فتح حمام الاغزاز 0 7