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المهدية-كورونا: تسجيل 3 وفيات و 76 إصابة جديدة

2021/02/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة فيروس “كورونا” المستجد بالمهدية، اليوم الأحد، 3 وفيات جراء الإصابة بالوباء و76 إصابة جديدة بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية لـ208 عينات.

وتوزعت الإصابات الجديدة، حسب الدوائر الصحية بالجهة، إلى 27 بالهدية، و18 بالجم، و17 ببومرداس، و5 بكل من أولاد الشامخ والسواسي، إلى جانب إصابتين (02) بدائرتي هبيرة وسيدي علوان.

وأشارت النشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة إلى تسجيل 3 وفيات لمصابين بالفيروس التاجي وهم مواطنين اثنين من معتمدية الشابة يبلغان من العمر 66 و77 سنة ومواطن أصيل أولاد الشامخ عن سن 73 عاما.

وتعافي، في المقابل، 103 مصابين ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ ظهور الجائحة بالجهة، إلى 6254 حالة من أصل 7353 إصابة جملية من بينها 191 حالة وفاة و908 حالات نشطة (حاملة للفيروس).

ويقيم بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر 42 مصابا من بينهم 14 بقسم الإنعاش، و23 بوحدة كوفيد، و5 بقسم الاستعجالي.

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