حفيظ حفيظ : الاتفاق الموقع بين الحكومة واتحاد الشغل سيمكن من تفعيل اتفاقيات بعضها يعود الى 2015

تسجيل 63 وفاة و1064 اصابة جديدة بفيروس كورونا

الاعتداء على ثلاثة محامين من قبل عناصر أمنية ومطالبة النيابة العمومية بفتح بحث في الغرض

أريانة: تراجع ملحوظ في عدد حالات الايواء بالمستشفيات لمرضى “كوفيد- 19”

عاجل: هلاك ثلاثة اشخاص وحالة ثلاثة اخرين “حرجة” بسبب تناولهم مادة سامة..وهذه التفاصيل..

2021/02/07 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا


وصلت فجر اليوم الاحد، الى المستشفى الجهوي بالقصرين، جثامين ثلاثة ا?شخاص، تم ايداعهم بغرفة الا?موات بالمستشفى لعرضهم على الطبيب الشرعي، كما استقبل قسم الإستعجالي بالمستشفى، في فترات زمنية مختلفة، ثلاثة ا?شخاص كانوا في حالة صحية وصفت ب”الحرجة”.

وأفادت مصادر طبية في تصريح ل(وات) أن المتوفيين تعرضوا لتسمم ناجم، حسب المعطيات الاولية، عن احتساء مادة سامة يشتبه في ان تكون مادة “القوارص”، في انتظار تقرير الطبيب الشرعي وما ستكشف عنه التحقيقات ا?لتي فتحت فور وصول الضحايا للمستشفى.

وبينت ذات المصادر انه سيتم اجراء التحاليل اللازمة للاشخاص الثلاثة بقسم الاستعجالي للتثبت من فرضية احتسائهم لمادة “القوارص” أو غيرها.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn