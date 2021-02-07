عاجل: هلاك ثلاثة اشخاص وحالة ثلاثة اخرين “حرجة” بسبب تناولهم مادة سامة..وهذه التفاصيل..



وصلت فجر اليوم الاحد، الى المستشفى الجهوي بالقصرين، جثامين ثلاثة ا?شخاص، تم ايداعهم بغرفة الا?موات بالمستشفى لعرضهم على الطبيب الشرعي، كما استقبل قسم الإستعجالي بالمستشفى، في فترات زمنية مختلفة، ثلاثة ا?شخاص كانوا في حالة صحية وصفت ب”الحرجة”.

وأفادت مصادر طبية في تصريح ل(وات) أن المتوفيين تعرضوا لتسمم ناجم، حسب المعطيات الاولية، عن احتساء مادة سامة يشتبه في ان تكون مادة “القوارص”، في انتظار تقرير الطبيب الشرعي وما ستكشف عنه التحقيقات ا?لتي فتحت فور وصول الضحايا للمستشفى.

وبينت ذات المصادر انه سيتم اجراء التحاليل اللازمة للاشخاص الثلاثة بقسم الاستعجالي للتثبت من فرضية احتسائهم لمادة “القوارص” أو غيرها.