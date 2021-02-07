فتح بحث تحقيقي في حادثة هلاك أربعة أشخاص في القصرين بمادة سامة

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، اليوم الأحد ، بفتح بحث تحقيقي في حادثة هلاك أربعة أشخاص جراء تناولهم مادة سامة يشتبه بأنها مادة ” القوارص ” وعرض جثثهم على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بالقصرين للتعرف على نوع المادة التي تسببت في وفاتهم، وفق ما أكده مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي .

وبين بوعزي، في تصريح إعلامي، أن التحريات الأولية كشفت ان الأشخاص الثلاثة، الذين لازالوا على قيد الحياة، استهلكوا كمية من المادة الكحولية المعروفة ب” القوارص”، كما تم الكشف عن شخص، وهو صاحب محل لبيع الفواكه الجافة، متورط في بيع هذه المادة للحالات المذكورة.

وقد تبين أن هذا الشخص استهلك من هذه المادة هو الاخر، وهو موجود حاليا بالعناية المركزة بالمستشفى الجهوي بالقصرين، كما تورط عدد اخر من الأشخاص الذين لا تزال عمليات البحث عنهم جارية لمعرفة المصدر الرئيس للمادة نظرا لخطورتها .

يذكر أن جثامين ثلاثة أشخاص وصلت فجر اليوم الاحد، الى المستشفى الجهوي بالقصرين، تم ايداعهم بغرفة الأموات بالمستشفى لعرضهم على الطبيب الشرعي للتأكد من أسباب التسمم، بالاضافة الى وصول جثة رابعة وثلاثة أشخاص اخرين على قيد الحياة ، في فترات زمنية مختلفة هذا الصباح ، تعرضوا بدورهم للتسمم من مادة بينت التحريات الأولية أنها مادة ” القوارص ” .

يشار إلى أن كافة الأشخاص الذين وصلوا المستشفى من المتوفين والمصابين هم أصيلو الجهة ويقطنون في المدينة الجديدة، وحي الزهور والكرمة بمعتمديتي القصرين الشمالية.