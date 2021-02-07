تفاصيل القبض على إطار بنكي بعد استيلائه على أموال حريف لفرع بنكي ببنزرت

ألقت الشرطة القبض على إطار بنكي بأحد الفروع البنكية ببنزرت بعد استيلائه على أموال حريف تقدر بقرابة 89 ألف دينار، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وأفاد البلاغ بأن الإدارة الفرعية للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بحثت في موضوع “التدليس وخيانة مؤتمن” المتضرر فيها أحد الفروع البنكية ببنزرت و”تبين أن أحد الإطارات البنكية بالفرع قام بالاستيلاء على أموال أحد الحرفاء المقدرة بـ 4500 دينار ومن الموزع الآلي للأوراق النقدية للفرع المقدرة بـ 74 ألف دينار”.

وألقي القبض على المتهم وجرى الاحتفاظ به بإذن من النيابة العمومية والأبحاث متواصلة في هذه القضية.