بيريز الطرابلسي: “تنظيم الزيارة السنوية للغريبة من 25 أفريل إلى 2 ماي 2021 سيكون رهين تحسّن الوضع الصحّي بالبلاد”

أعلن بيريز الطرابلسي، رئيس هيئة تنظيم الغريبة بجربة، أن الزيارة السنوية للغريبة حددت لهذا العام، من 25 أفريل إلى 2 ماي، قائلا إن الحفاظ على هذا الموعد يبقى “رهين تحسن الوضع الصحي بالبلاد”.

وأضاف الطرابلسي خلال لقاء جمعه اليوم الأحد، بوزير السياحة الحبيب عمار الذي تحوّل إلى معبد الغريبة اليهودي بجربة، أن كل الاستعدادات انطلقت لهذه المناسبة، حتى تكون الظروف ملائمة لاستقبال زوار الغريبة، معبرا عن شوقه وعن أمله في أن تنتظم الزيارة مع الاستعداد لتطبيق كل ما تضبطه الحكومة ووزارة الصحة من اجراءات وبرتوكول صحي للتوقي من فيروس كورونا اذا ما اقتضى ذلك الوضع.

ومن جهته قال وزير السياحة إنه سيتم الاعداد لهذه الزيارة ووضع كل السيناريوهات المحتملة، وفق تطورات الوضع الصحي بالبلاد، معتبرا أن زيارة الغريبة، “محطة سياحية هامة تعطي إشارات بخصوص نجاح الموسم السياحي”.

يُذكر أن زيارة 2020 لم تنتظم بسبب جائحة كورونا.