قفصة: تسجيل سبع وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا خلال ال72 ساعة الأخيرة

أودى فيروس كورونا، خلال ال72 ساعة الأخيرة، بحياة سبعة أشخاص من ولاية قفصة، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا هذا الوباء منذ بدء إنتشاره في شهر مارس من عام 2020، إلى 255 حالة وفاة، حسب ما أفادت به اليوم الأحد، رئيسة لجنة المتابعة واليقظة بالإدارة الجهوية للصحة، وداد زياني.

وأوضح المصدر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ سبعة أشخاص، من معتمديات قفصة الجنوبية والقصر والقطار بلخير والمظيلة، فارقوا الحياة، أيّام الجمعة والسبت والأحد، بعد إصابتهم بفيروس كورونا، من بينهم خمسة أشخاص توفّوا بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجهوي بقفصة، فيما تُوفّي شخصان آخران بمنزليهما بمعتمديتي بلخير والقطار.

وبخصوص آخر تحيين للوضع الوبائي لفيروس كورونا، كشفت رئيسة لجنة المتابعة أنّ 209 أشخاص يحملون حاليا هذا الفيروس بجهة قفصة ويقيم عدد منهم بأقسام كوفيد 19 ببعض مستشفيات الجهة وخاصة بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بمدينة قفصة.

وحسب هذا التحيين ذاته فإنّ 4238 شخصا أصيبوا منذ شهر مارس 2020 بهذا الفيروس، توفّي من بينهم 255 شخصا وتعافى 3924.