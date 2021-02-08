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عاجل-لقاح كورونا يسبب العقم: منظمة الصحة العالمية تكشف..

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عاجل-لقاح كورونا يسبب العقم: منظمة الصحة العالمية تكشف..

2021/02/08 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

وصفت منظمات الصحة العالمية الافتراضات حول تسبب اللقاحات ضد فيروس كورونا في العقم بالشائعات، مشيرة إلى أن المخاوف من هذا الأمر لا أساس لها.
وقالت مديرة قسم التحصين في المنظمة، كيث أوبرايان، في بيان مسجل نشر الأحد: “اللقاحات التي نطعم بها لا يمكن أن تؤدي إلى العقم. هذه الشائعات تدور حول لقاحات مختلفة متعددة وهي لا تتطابق مع الحقيقة”.

ووفق ما نقله موقع روسيا اليوم فقد شددت أوبرايان على أنه “لا يوجد أي لقاح يتسبب في العقم”، مبينة أن “الأمصال مركبة من مكونات عدة لكن كل منها يتم اختباره” قبل الاستخدام.

كما دحضت مسؤولة منظمة الصحة العالمية التقارير حول إمكانية أن تسفر اللقاحات ضد فيروس كورونا عن تغييرات في الحمض النووي الريبوزي منقوص الأكسجين لدى البشر، مؤكدة أن المكونات الكيميائية للأمصال لا تضر صحة الإنسان.

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