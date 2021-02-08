بنزرت : تسجيل 05 حالات وفاة و82 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجهة

سجلت الجهة الصحية ببنزرت في آخر تحيين منجز من قبل خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة بتاريخ السبت الفارط 06 فيفري ، وفاة 06 اشخاص نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا المستجد ، الى جانب تسجيل إصابة 82 شخصا إضافيا بالفيروس، وفق ما افاد به مراسل (وات) بالجهة المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني.

واوضاف السعيداني ان العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في ولاية بنزرت بلغ منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية وحتى تاريخ السبت الفارط 6275 شخصا تعافى منهم 5616 شخصا بينما بلغ اجمالي الوفيات 333 شخصا واما العدد الإجمالي لحاملي الفيروس ممّن أجروا اختبارات التقصي بلغ 800 شخص .

ومن جهة اخرة أشار المدير الجهوي للصحة انه بالتوازي مع تقدم الإجراءات التنفيذية الخاصة بتهيئة 3 مراكز جهوية للتطعيم ضد فيروس كورونا بكل من فضاء روضة “الصاسام” بمنزل بورقيبة والقاعة المغطّاة براس الجبل وفضاء دار الشباب بمتطقة سيدي سالم، والمراكز المحلية بكل من معتمديات ،سجنان وحومين وغزالة وماطر والعالية وغار الملح ، سيتم غدا تنظيم دورة تكوينية في مجال التلقيح باعتماد طريقة التعلم عن بعد لفائدة الإطارات الطبية وشبه الطبية اللذين سيتولون الاشراف على تلك المراكز الجهوية والمحلية .