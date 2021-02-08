قيس سعيد يعرب لرئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب عن ارتياحه لنجاح انتخابات هذا المجلس

أعرب رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين خلال اتصال هاتفي مع محمد المنفي الذي تمّ انتخابه يوم الجمعة 5 فيفري الجاري رئيسا للمجلس الرئاسي الليبي ، عن عميق ارتياحه لنجاح هذه الانتخابات التي تعدّ حدثا تاريخيا لأنها نابعة من إرادة الليبيين أنفسهم.

وذكر رئيس الدولة في هذا السياق بأن الحلّ الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا ليبيا ليبيا، وهو الموقف الذي كان عبر عنه في العديد من المناسبات وخاصة خلال احتضان تونس لملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية

كما أكّد رئيس الدولة بالمناسبة حرصه على أن تظل العلاقات بين تونس وليبيا علاقات بين شعب واحد تجمع بين أفراده روابط متميزة عبر التاريخ.

ووجّه رئيس الجمهورية الدعوة لمحمد المنفي وكافة أعضاء السلطة التنفيذية المنتخبة لزيارة تونس في أقرب الآجال الممكنة.

من جانبه، اعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي عن شكره لرئيس الجمهورية على هذه المكالمة معبرا عن نفس التطلعات لفتح آفاق جديدة للعلاقات بين تونس وليبيا،كما نوّه بالمواقف الثابتة التي كان عبر عنها رئيس الجمهورية وخاصة تأكيده على ضرورة أن تكون السلطة في ليبيا نابعة من الإرادة الحرة للشعب الليبي.