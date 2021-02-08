القصرين-كوفيد19: تراجع مؤشرات الحصيلة الوبائية بالجهة

سجّلت المصالح الصحية بولاية القصرين، خلال الأسبوعين المنقضيين، تراجعا في عدد حالات الإصابة بوباء “كورونا” وفي عدد حالات الوفاة، الى جانب تسجيل تراجع ملحوظ في عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بالقصرين سواء بالعناية المركزة بقسم “كوفيد 19” أو بأجنحة الأكسجين مقارنة مع الأسابيع الأخيرة من سنة 2020، وفق كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة منصف المحمدي.

وبيّن المحمدي، في تصريح لـ(وات)، أنه تم طيلة الأسبوع المنقضي تسجيل 160 حالة إصابة بالفيروس في حين تم أواخر السنة المنقضية تسجيل ما بين 300 و350 اصابة في الأسبوع الواحد، الى جانب تقلّص حالات الوفاة الى 6 حالات خلال الاسبوع الفارط.

وأضاف أن طاقة استيعاب أسرة الإنعاش في قسم “كوفيد 19″ بالمستشفى الجهوي قد انخفضت أيضا، حيث بلغت حاليا 20 بالمائة بعد ان كانت تتراوح بين 80 و100 بالمائة، موضحا أن مريضا وحيدا يقيم حاليا بقسم الإنعاش فيما يقيم 12 مريضا آخر في أجنحة الأكسجين.

وأكد المحمدي أن الوضع الوبائي بالجهة يشهد حاليا تحسنا وانفراجا هاما ورغم ذلك من الضروري مواصلة التقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي وعدم التراخي والتراجع تجنّبا لعودة الوضع الوبائي الى ماكان عليه.

و بخصوص استعدادات المصالح الصحية لتنفيذا لإستراتيجية الوطنية للتلاقيح ضد فيروس ” كورونا”، بيّن ذات المصدر أنه تم ضبط الفرق الصحية التي ستؤمن عملية التلاقيح في 12 نقطة تلقيح بالجهة، ويضمّ كل فريق ما بين 26 و25 فردا من بينهم إطار طبي واعوان تلاقيح و تسجيل وحراسة وحماية وتوجيه.

وذكر بالمناسبة أن غدا سيشهد انطلاق عملية تكوين عن بعد لأعوان الصحة حول تلاقيح “كورونا” وحول الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان تنفيذها في أفضل الظروف .

يشار الى أن الجهة الصحية بالقصرين سجلت إجمالي 5379 اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” مع 223 حالة وفاة وذلك منذ بدء انتشار الجائحة.