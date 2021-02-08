باجة : الفلاحون يطلقون صرخة فزع لغياب سماد ” الأمونيتر”

أطلق عدد من الفلاحين تجمّعوا اليوم الاثنين أمام مقر ولاية باجة صيحة فزع لغياب سماد “الأمونيتر ” معتبرين ان الموسم الفلاحي مهدّد وان جهودهم ستضيع.

وأكّد عدد من فلاحي مناطق عمدون والحمرونية وباجة الجنوبية والشمالية انهم لم يتلقوا نسبة واحد بالمائة من حاجياتهم من سمادي “الأمونيتر” و” د أ ب” مهدّدين بالعزوف عن زراعة أراضيهم.

وقال رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحري شكري الدجبي اليوم اليوم خلال جلسة افتتاحية إعدادا لمجلس وزاري مرتقب خاص بولاية باجة ان الحديث عن التنمية دون قيام الدولة بدورها فى توفير مستلزمات الانتاج يعتبر أكذوبة.

وكان قد صرح لــ(وات) خلال وقفات وتحركات احتجاجية عرفتها الجهة امام مقر المطاحن الكبري بمدينة باجة ومنها احتجاج صباح اليوم الاثنين ان “الفلاحين اليوم فى الشوارع بمناطق باجة وعمدون ونفزة وتستور وتبرسق بدل ان يكونوا فى حقولهم لان الموسم الفلاحي دخل منطقة الخطر”.

وبيّن أن الفلاح يواجه مشكلة حقيقية وانه يعيش ضغطا نفسيا كبيرا وان كل الاحتمالات للاحتجاج تبقي مفتوحة لطلب توفير ” الأمونيتر” خاصة ان الفترة الحالية هي فترة ذروة استعمال الفلاح لهذه المادة فى الزراعات الكبري .