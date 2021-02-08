“توننداكس” يغلق حصة الاثنين على تراجع وسط تداولات فاقت 28 مليون دينار

أغلق مؤشر بورصة الاوراق المالية بتونس، “توننداكس”، حصة الاثنين ، على تراجع بنسبة 25ر0 بالمائة الى 6609 نقطة وسط تداولات قاربت 9ر28 مليون دينار وفق بيانات بورصة تونس.

واستجوذ التجاري بنك على زهاء 2ر25 مليون دينار من تداولات السوق منهيا الحصة على ارتفاع بنسبة 98ر2 بالمائة وسعر 570ر26 دينار.

وتصدر، قائمة الارتفاعات التي ضمت 28 شركة، سهم المعامل الآلية بالساحل بنسبة 88ر5 بالمائة وسعر 900ر0 دينار يليه سهم العصرية للايجار المالي بنسبة 10ر5 بالمائة وسعر 440ر1 دينار ثم سهم مجمع “تواصل” القابضة بنسبة 5 بالمائة وسعر 840ر0 دينار.

وتراجع اداء 22 شركة مدرجة في السوق من بينها سهم “سرفيكوم” بنسبة 82ر3 بالمائة ليقفل على سعر 01ر2 دينار يليه سهم الشركة الصناعية للوراق بنسبة 77ر3 بالمائة وسعر 08ر4 دينار في حين تراجع سهم البنك التونسي بنسبة 02ر3 بالمائة وسعر 100ر6 دينار .