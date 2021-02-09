اريانة: تسجيل 06 وفايات و202 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد من 05 الى 09 فيفري الجاري

سجلت ولاية اريانة خلال الايام القليلة الماضية (من 05 الى 09 فيفري الجاري)، 06 وفايات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع اجمالي عدد الوفايات الى نحو 294 حالة وفاة، الى جانب تسجيل 202 اصابة جديدة ليصبح اجمالي عدد الاصابات المسجلة منذ انتشار الجائحة 9776 اصابة منها 100 اصابة مستوردة و9676 اصابة محلية، وفق تقرير محين صادر عن الادارة الجهوية للصحة باريانة.

وتوزعت الاصابات، وفق ذات التقرير الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، بين الاناث ب5307 اصابة والذكور ب4469 اصابة، فيما استقر عدد حالات الايواء بالمستشفى في حدود 14 حالة منها حالتان بقسم الانعاش و12 حالة تخضع للتنفس باجهزة الاكسيجين.

كما سجلت الجهة 348 حالة شفاء تام من الفيروس ليصبح عدد المتعافين منذ انتشار الوباء الى حد الان في حدود 8877 شخصا.

وقد انجزت المصالح الجهوية للصحة باريانة نحو 12887 تحليلا منذ انتشار الجائحة بهدف التقصي عن فيروس كورونا المستجد منها 8216 تحليلا مخبريا و4707 اختبارات سريعة كشفت عن اصابة نحو 1005 اشخاص بالفيروس.