قبلي- كوفيد19: تراجع عدد الحالات النشيطة الى 69 حالة فقط

أفاد رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة بقبلي، علي الحداد، اليوم الثلاثاء، بأن ولاية قبلي سجّلت تراجعا كبيرا في عدد الحالات النشيطة الحاملة لفيروس “كورونا” والذي بات في حدود 69 حالة، مؤكدا على ضرورة مواصلة التقيّد بالبروتوكولات الصحية لتجاوز الجائحة.

وأضاف الحداد، في تصريح لـ”وات”، انه تم تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بالفيروس منها حالتين تم تاكيدهما من بين جزء من العينات التي تم رفعها للمخبر المرجعي بالقصاب يوم 4 فيفري الجاري وحالة تم اكتشافها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها مختلف الدوائر الصحية بالجهة علاوة على حالة وردت نتيجتها من احد المخابر الخاصة.

وباحتساب الاصابات الجديدة يرتفع اجمالي عدد الإصابات المكتشفة بالجهة منذ ظهور الوباء 4778 الى حالة، منها الى 186 حالة وفاة و4413 حالة شفاء، فيما لا تزال حاليا 69 حالة نشطة.