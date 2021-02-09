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مصالح الحرس الديواني بسيدي بوزيد تحجز 15 قطعة معدنية أثرية

2021/02/09 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد ، أمس الإثنين ، من حجز 15 قطعة معدنية أثرية دائرية الشكل مخفية على متن سيارة ذات ترقيم تونسي وذلك على إثر دورية مراقبة وجولان بإحدى المسالك الفلاحية.

وباستهداف السيارة على مستوى منطقة السد التابعة لمعتمدية السبالة، لاحظ أعوان الدورية ارتباك السائق وبإخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور على القطع المعدنية المذكورة مخفية داخل السيارة.

تم في الإبان تحرير محضر حجز و دعوة ممثل عن المصالح الجهوية للتراث قصد معاينة القطع المحجوزة و تحديد الحقبة التاريخية التي تعود إليها.
و باستشارة النيابة العمومية أذنت بإحالة الملف إلى المصالح المختصة للحرس الوطني قصد مواصلة الأبحاث والتحريات.

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