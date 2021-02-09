العثور على جثّة شخص جزائري وعليها آثار طعن.. وهذه التفاصيل

أفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، شوقي بوعزي، اليوم الثلاثاء، بأن الجثة الآدمية التي عُثر عليها مساء أمس الإثنين، بمنطقة أولاد مرزوق الحدودية الراجعة بالنظر لمعتمدية ماجل بلعباس، قد نُقلت في مرحلة أولى إلى منطقة الحرس الوطني بفريانة ومنها إلى المستشفى الجهوي بالقصرين لعرضها على الطبيب الشرعي ليتبيّن بعد معاينتها أنها تحمل آثار 6 طعنات واحدة منها على مستوى القلب وأخرى على مستوى مؤخرة الرأس.

وأوضح بوعزي في تصريح للجوهرة اف ام، أنه تم تكليف فرقة الأبحاث والتفتيش بمعتمدية فريانة بالتعهد بالموضوع وتم التنقل على عين المكان رفقة طلائع الحرس الوطني غير أنه تعذر مساء أمس القيام بالمعاينة اللازمة للجثة بعد أن تبيّن أن الجثة تعود لرجل جزائري الجنسية وبعد محاولة عدد من أقاربه وعائلته الدخول عنوة إلى التراب التونسي لإسترجاعها بإستعمال أسلحة نارية.

وذكر أن عمليات البحث عن الأسباب المحتملة لهذه الجريمة وعن الأشخاص المتورطين فيها متواصلة وسيتم التعمّق فيها في ظلّ شحّ المعطيات حتى على مستوى هويّة الضحية بإعتباره جزائري الجنسية.