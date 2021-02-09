وزارة الصحة: 75 وفاة و811 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 8 فيفري

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 8 فيفري الحالي، تسجيل 75 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7332 وفاة.

وجاء في البلاغ أنه تم أيضا تسجيل 811 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 3646 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 176 ألفا و859 شخصا، بعد تعافي 1519 مصابا، وذلك من بين 218 ألفا و 564 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1749 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 373 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 147 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.