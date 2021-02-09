منوبة: تسجيل ثلاث وفيات جراء فيروس كورونا إحداها لشابة

ارتفع عدد حالات الوفيات جراء فيروس كورونا بولاية منوبة، إلى 277 حالة، بعد تسجيل ثلاث وفيات، اليوم الثلاثاء، وثلاث وفيات أمس الاثنين، وفق معطيات الإدارة الجهوية للصحة.

وتعلقت حالة الوفاة الأولى المسجلة اليوم بشابة تبلغ من العمر 34 عاما، أصيلة دوار هيشر، وتوفيت بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة، وثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

أما الحالة الثانية، فهي لمسن يبلغ من العمر 71 سنة، أصيل نفس المعتمدية، وتوفي أمس الاثنين بالمعهد الوطني المنجي بن حميدة لعلم الأعصاب بتونس، بعد ورود نتيجة اختبار الكوفيد ـ19 الخاص به إيجابية. وقامت بلدية المكان بدفنه بمقبرة سيدي بوشوشة.

كما توفي كهل يبلغ من العمر 52 سنة، أصيل منطقة شباو بوادي الليل بمستشفى شارل نيكول بالعاصمة. وتولت بلدية المكان دفنه بمقبرة صنهاجة.

يُذكر أنّ عدد المصابين بولاية منوبة منذ بداية الجائحة بلغ إلى حد اليوم، 7063 إصابة مؤكدة بالفيروس، و6145 حالة شفاء، فيما لاتزال 644 حالة نشيطة أعلاها بمدينة منوبة ب277 حالة، ثم طبربة ب112 حالة.