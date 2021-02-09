وزارة التربية تنشر الرزنامة المعدلة للمراقبة المستمرة بالمرحلتين الاعدادية والثانوية في ما تبقى من السنة الدراسية 2020 – 2021

نشرت وزارة التربية اليوم الثلاثاء الرزنامة المعدلة للمراقبة المستمرة بالمرحلتين الاعدادية والثانوية في ما تبقى من السنة الدراسية 2020 – 2021، تبعا لقرارها دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في مرحلة تقييمية موحدة.

وأقرت الوزارة، حسب ما جاء في منشور حول الاجراءات البيداغوجية والتنظيمية في ما تبقى من هذه السنة الدراسية، تنظيم الاختبارات وفروض المراقبة للمستويات التعليمية من السنة السابعة أساسي حتى الرابعة ثانوي خلال الفترة الممتدة من 4 جانفي إلى 24 أفريل 2021 بالنسبة إلى المواد التي يجرى فيها فرضان اثنان، في حين تنجز الاختبارات وفروض المراقبة بالنسبة إلى المواد التي يجرى فيها فرض واحد من 4 جانفي إلى 10 أفريل القادم.

أما الفروض التأليفية، فقد حددت فترة انجازها للسنوات 7 و8 و9 أساسي و1 و2 و3 ثانوي خلال الفترة الممتدة من 31 ماي الى غاية 9 جوان 2021 على أن ينطلق اصلاح هذه الفروض يوم 10 جوان 2021.

وضبط المنشور فترة انجاز الفروض التأليفية للرابعة ثانوي، أيام 19 و20 و21 و24 و25 و26 ماي 2021، على ان تتواصل عملية اصلاح هذه الفروض وارجاعها إلى التلاميذ من 27 الى 29 ماي المقبل.

ومن المبرمج ان ينطلق تسليم المعدلات للادارة في المستوى التعليمي من السابعة أساسي الى الثالثة ثانوي يوم 15 جوان المقبل على أن يكون يوم 3 جوان كآخر أجل لتسليم امتحانات الرابعة الثانوي.

وذكر المنشور الذي وجهه وزير التربية الى متفقدي التعليم الاعدادي والثانوي ومديري المدارس الاعدادية والمعاهد العمومية والخاصة ومستشاري الاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي، بانه تقرر اتخاذ جملة من الاجراءات البيداغوجية والتنظيمية لما تبقى من هذه السنة الدراسية من أجل استكمال التعلمات المبرمجة وانجاز المحطات التقييمية وعمليات التوجيه المدرسي والجامعي، مشيرا بالخصوص إلى اصدار هذه الرزنامة المعدلة للمراقبة المستمرة، تطبيقا لقرار دمج الثلاثيتين الثانية والثالثة في فترة تقييمة واحدة تمتد من 4 جانفي الى غاية 30 جوان 2021