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سليانة : تسجيل حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2021/02/09 أخبار, المصدر, مجتمع

سجّلت ولاية سليانة أمس الاثنين حالة وفاة و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 2618 حالة مؤكدة وفق ما صرح به اليوم الثلاثاء كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير لـت(وات).

وقال إن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 54 حالة في المقابل بلغ عددالإصابات في صفوف مهنيي الصحة 240 حالة مؤكدة، مضيفا أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 6 حالات من بينها حالة في الإنعاش وأيضا 6 حالات بالمستشفيات المحلية.
يذكر أن عدد الوفيات بلغ 114 حالة منذ بداية الجائحة.

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