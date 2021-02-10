منوبة: تسجيل 03 وفيات و58 اصابة بفيروس “كورونا” منذ بداية الجائحة

سجلت ولاية منوبة اليوم الاربعاء، 58 اصابة جديدة وثلاث حالات وفاة (امس الثلاثاء) بدوار هيشر ووادي الليل، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات)

وأضافت قدور، انه باحتساب حالات الاصابة الجديدة، يبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة 699 حالة، منها 690 محل ايواء ذاتي، و09 حالات محل ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (291 حالة)، و طبربة (128 حالة)، والمرناقية(84 حالة)، ووادي اللّيل (64 حالة)، ودوار هيشر (47 حالة)، والجديدة (44 حالة)، وبرج العامري (26 حالة)، والبطان (15 حالة).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم، 7121 حالة اصابة بفيروس “كورونا”، و277 حالة وفاة ،و6145 حالة شفاء.